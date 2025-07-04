В Подольске взяли на контроль расследование дела о смерти пациентки после пластической операции

Подольская городская прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела по факту смерти пациентки после пластической операции, возбужденного по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в клинике пластической хирургии в Подольске. Там 47-летней москвичке провели операцию, после которой ее состояние резко ухудшилось. Специалисты провели реанимационные мероприятия, однако спасти ее не удалось.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели женщины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.