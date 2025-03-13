Водителям Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 13 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 2% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки наблюдаются на трассах М-4 «Дон», М-9 «Балтия», на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность во время движения, потому что в регионе возможны осадки и туман.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.