Водителям Московской области рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила четыре балла
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Утром в пятницу, 27 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что это на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском шоссе. Кроме того, пробки есть на Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах на фоне возможных осадков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.