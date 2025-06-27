Водителям Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 27 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском шоссе. Кроме того, пробки есть на Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах на фоне возможных осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.