Водителям Московской области рассказали об обстановке на дорогах

Утром в среду, 19 февраля, загруженность дорог Подмосковья оценивается в четыре балла, на них было зафиксировано 765 тыс. автомобилей, что на 2% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.