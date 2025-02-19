Водителям Московской области рассказали об обстановке на дорогах
В Минтрансе Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в среду, 19 февраля, загруженность дорог Подмосковья оценивается в четыре балла, на них было зафиксировано 765 тыс. автомобилей, что на 2% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах в сторону Москвы, уточнили в сообщении. Так, они есть на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей региона призвали соблюдать осторожность на дорогах из-за возможной гололедицы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.