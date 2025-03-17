Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в понедельник, 17 марта, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов, на них было зафиксировано свыше 976 тыс. автомобилей, что на 1,5% больше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-4 «Дон», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Новорязанское, Каширское, Симферопольское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах в связи с возможными осадками и гололедицей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.