Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 15 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не совершать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.