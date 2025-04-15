Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Вечером во вторник, 15 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются в сторону Московской области. В частности, пробки есть на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.