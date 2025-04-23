Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 23 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них был зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 1% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.