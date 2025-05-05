Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов

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Фото: [медиасток.рф]

Утром в понедельник, 5 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,8% меньше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трассы А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Каширское, Симферопольское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Боровском, Можайском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области