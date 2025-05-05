Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 5 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,8% меньше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.