Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 23 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать скоростной режим во время передвижения, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.