Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 30 июня, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 0,5% больше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки наблюдаются на дорогах, следующих в Москву. Среди них – трассы А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.