Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 7 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 1,5% больше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.