Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 7 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 965 тыс. автомобилей, что на 1% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном небольшие пробки наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве предупредили, что в этот день час пик ожидается в районе 15:00–16:00. Жителям региона посоветовали планировать свои поездки с учетом этого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.