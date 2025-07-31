Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 31 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время передвижения и не забывать снижать скорость перед местами притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.