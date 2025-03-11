Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 11 марта, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано 989 тыс. автомобилей, что на 1,5% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское шоссе. Кроме того, небольшие пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей не забывать про скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.