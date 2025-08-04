Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 4 августа, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн транспортных средств, что на 1,5% больше по сравнению со средним значением за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей региона предупредили о возможном дожде и грозах, в связи с этим их призвали соблюдать осторожность во время передвижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.