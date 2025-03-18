Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Вечером во вторник, 18 марта, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в основном затруднения в движении есть на дорогах, ведущих в сторону Московской области. Среди них Ленинградское, Носовихинское, Щелковское, Новорижское, Боровское шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.