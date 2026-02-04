Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 4 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 777 тыс. автомобилей, что на 36% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Рязанское, Новорязанское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не отвлекаться на телефон за рулем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.