Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 10 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано 972 тыс. автомобилей, что на 7% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.