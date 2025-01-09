Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке этим вечером

В четверг вечером, 9 января, загруженность подмосковных дорог оценивается в два балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что затруднения движения в основном фиксируются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском и Пятницком шоссе. Водителей региона призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.