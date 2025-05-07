Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в среду, 7 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском. Среди других загруженных дорог — Можайское, Минское, Волоколамское, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.