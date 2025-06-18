Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в среду, 18 июня, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,5% больше в сравнении со средними показателями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона соблюдать осторожность на дорогах в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.