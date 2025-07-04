Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в пятницу, 4 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,5% больше в сравнении со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали участников дорожного движения соблюдать осторожно и не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.