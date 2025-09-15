Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в понедельник, 15 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн транспортных средств, что на 6,5% больше в сравнении со средним значением за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.