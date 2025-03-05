Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром во вторник, 5 марта, загруженность подмосковных дорог составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На них было зафиксировано почти 972 тысячи автомобилей, что на 1% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. В основном затруднения в движении есть на дорогах, ведущих в Москву. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское шоссе. Кроме того, небольшие пробки есть на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах и избегать резких маневров, потому что в регионе прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.