Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером

Вечером в среду, 14 мая, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в основном пробки фиксируются на дорогах, следующих в сторону Подмосковья. Среди них — Ленинградское, Волковское, Носовихинское, Щелковское, Новорижское шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Можайском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.