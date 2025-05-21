Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером

Вечером в среду, 21 мая, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Московской области. Среди них — Ленинградское, Носовихинское, Щелковское, Новорижское, Можайское шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорязанском, Волковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.