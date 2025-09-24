Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером

Вечером в среду, 24 сентября, загруженность дорог в Московском регионе составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в основном затруднения в движении фиксируются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.