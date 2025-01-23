Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером

Загруженность подмосковных дорог вечером в четверг, 23 января, оценивается в четыре балла. Об этом сообщает Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что затруднения в движении фиксируются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Ярославском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе.

Водителей региона также призвали соблюдать аккуратность и соблюдать скоростной режим на дорогах, держать дистанцию с другими автовладельцами и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.