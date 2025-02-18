Водителям Подмосковья рассказали о загруженности дорог вечером

Вечером во вторник, 18 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки наблюдаются на дорогах, ведущих в область. Среди них — Ленинградское, Ярославское, Новорязанское, Новорижское, Носовихинское, Щелковское, Волоколамское и Пятницкое шоссе.

В ведомстве призвали водителей быть аккуратными на дорогах, не забывать про дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.