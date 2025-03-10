Водителям Подмосковья рассказали об актуальной обстановке на дорогах

Утром в понедельник, 10 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано свыше 995 тыс. автомобилей, что на 1,5% больше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.