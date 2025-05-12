Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в понедельник, 12 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. На них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,2% меньше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время передвижения, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.