Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в четверг, 26 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что основные пробки наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском шоссе. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.