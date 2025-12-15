Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в понедельник, 15 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 909 тыс. автомобилей, что на 14,1% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.