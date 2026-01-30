Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в пятницу, 30 января, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, ситуация после снегопада стабилизировалась. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — Каширское, Минское, Ярославское, Пятницкое, Новорязанское шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность во время движения, не забывать про скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.