Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Утром в понедельник, 18 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано свыше 1,6 млн автомобилей, что на 63,5% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не забывать про скоростной режим и безопасную дистанцию.
