Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в пятницу, 29 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.