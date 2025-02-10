Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в понедельник, 10 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила балла, на них было зафиксировано свыше 919 тыс. автомобилей, что на 0,5% меньше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки фиксируются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Помимо этого, затруднения в движении есть на Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве также призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах из-за возможной гололедицы, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.