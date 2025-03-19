Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в среду, 19 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них был зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 2% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком, шоссе Энтузиастов.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.