Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах этим утром

Утром в понедельник, 17 февраля, загруженность подмосковных дорог составила четыре балла, на них было зафиксировано более 839 тыс. автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки фиксируются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность, скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.