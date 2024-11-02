Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах этим утром

Сегодня утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в три балла, на дорогах региона зафиксировали более 963 тысяч автомобилей, что на 5% меньше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в основном затруднения в движении происходят на дорогах в сторону Москвы. В частности, на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов. Водителей также призвали соблюдать осторожность в условиях возможных осадков и гололедицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.