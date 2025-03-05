Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах вечером

Вечером в среду, 5 марта, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском. Кроме того, небольшие пробки есть на Носовихинском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.