Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах вечером
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог региона составила пять баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Вечером в среду, 5 марта, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что в основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском. Кроме того, небольшие пробки есть на Носовихинском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.