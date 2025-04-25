Водителям рассказали о дорожной обстановке в Подмосковье

Утром в пятницу, 25 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,7% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Новоегорьевском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.