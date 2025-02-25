Водителям рассказали о дорожной обстановке в Подмосковье

Утром во вторник, 25 февраля, загруженность подмосковных дорог составила четыре балла, на них было зафиксировано 916 тыс. автомобилей, что на 0,5% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные пробки наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, небольшие затруднения в движении есть на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.