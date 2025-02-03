Водителям рассказали об обстановке на дорогах Московской области

Утром в понедельник, 3 февраля, загруженность подмосковных дорог оценивается в три балла, на них зафиксировали более 867 тыс. автомобилей, что на 1% меньше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшие затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Щелковское, Носовихинское, Симферопольское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.