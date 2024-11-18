Водителям в Подмосковье напомнили о важности соблюдения ПДД в непогоду

Водителям в регионе напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения в непогоду. Соответствующее сообщение опубликовало Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Согласно прогнозу, на этой неделе в регионе похолодает. Кроме того, сегодня ночью и до четверга ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Автовладельцев призвали сменить резину на зимнюю, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров. Вблизи пешеходных переходов следует замедлять движение.