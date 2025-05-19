Водителям в Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 19 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 0,5% меньше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения движения наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, пробки есть на Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.