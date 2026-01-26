Военнослужащие, которые заключили контракт от Подмосковья, могут получить различные меры поддержки

Военнослужащим, которые заключили контракт от Подмосковья, напомнили о доступных мерах социальной поддержки. Это региональные и федеральные льготы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что меры поддержки участникам специальной военной операции важно оказывать в проактивном формате.

В числе федеральных мер поддержки — единовременная выплата, единовременное поощрение при госнаградах, единовременная выплата при получении ранения, ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности.

Военнослужащие могут рассчитывать на страховые выплаты, бесплатное получение медицинской помощи и обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача в военно-медицинских организациях, сохранение места работы на время прохождения службы, льготы в сферах ЖКХ и налогообложения, кредитные каникулы.

Уволенные с военной службы участники СВО могут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование. Участвующие в СВО студенты могут перевестись с платного обучения на вакантные бюджетные места при отсутствии академической задолженности.

В числе региональных льгот — единовременная выплата, льготы при ранении, право на бюджетное обучение в вузах, использование отпуска в удобное время, бесплатное зубопротезирование. Ветераны боевых действий могут бесплатно ездить в транспорте, получать бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию за жилое помещение и капремонт.

Члены семей участников СВО имеют право на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, консультирование по юридическим вопросам, газификацию ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», бесплатное посещение кружков и секций.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.