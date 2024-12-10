Волгоградская область изучает опыт Подмосковья по обращению со строительными отходами

Волгоградская область обратилась в Министерство экологии и природопользования Московской области с просьбой поделиться опытом в части обращения со строительными отходами.

В результате представители Подмосковья стали участниками соответствующей рабочей группы в указанном регионе. Ранее Московская область заключила соглашения о сотрудничестве с ДНР и Курской областью. В планах — подписать соглашения с шестью регионами.

Подмосковье сегодня — лидер в этой работе. Если в конце прошлого года в регионе работало 79 перерабатывающих комплексов, то сегодня уже 86, включая 17 площадок по обращению со смешанными отходами.