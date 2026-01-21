Волонтеры Орехово-Зуево получили благодарность от участников СВО

Представители волонтерского движения «Масксети ZOV» в Орехово-Зуево получили благодарность от участников специальной военной операции. Об этом сообщает администрация округа.

Так, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Вячеслав Шаронов вручил от 2 мотострелкового батальона 1428 мотострелкового полка благодарственные письма Ларисе Пачкории и команде волонтерского движения «Масксети ZOV».

В составе движения около 250 человек. Волонтеры сплели более 3,3 тыс. маскировочных сетей, 600 антидроновых одеял, 1,2 тыс. маскировочных халатов и дождевиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области поддерживают бойцов СВО.